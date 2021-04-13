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Дмитрий Песков: Президент сам расскажет о второй прививке от COVID-19
Фото: Администрация президента РФ

Дмитрий Песков: Президент сам расскажет о второй прививке от COVID-19

Юлия Павлушова

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин еще не привился вторым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля не стал уточнять, когда Владимир Путин сделает вторую прививку. Дмитрий Песков добавил, что президент оповестит об этом общественность лично.

— Второй укол президент делать будет, и так же, как он сообщал о первом уколе, он сообщит и о втором, — цитирует Пескова РИА Новости.

Владимир Путин привился первым компонентом вакцины вечером 23 марта. Процедура проходила без камер. Глава государства объяснил это нежеланием «обезьянничать». Сообщалось, что никаких побочных эффектов после вакцинации у президента не было.

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вакцинаДмитрий ПесковВладимир Путин
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