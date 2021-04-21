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Диетолог объяснила, кому важно принимать витамины на фоне пандемии
Фото: Pexels / Anna Shvets

Диетолог объяснила, кому важно принимать витамины на фоне пандемии

Елена Фролова

Здоровье

Больше витаминов стали употреблять россияне на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Подробно об этом рассказала телеведущая и спортивный диетолог Зина Руденко.

По ее мнению, всем без исключения не нужно принимать витамины, потому что это химически синтезированные вещества. Многие из них являются аллергенными. Некоторые даже способны негативно воздействовать на почки и печень. Перед тем как выбрать витаминно-минеральный комплекс, нужно проконсультироваться с врачом.

— При снижении калорийности и жиров пищевого рациона, а также значительном уменьшении набора потребляемых продуктов, человек перестает получать нужное количество жирорастворимых витаминов А, D, Е, К. Все это, естественно, сказывается на состоянии волос, кожи, стабильности женского менструального цикла, фертильности, — объяснила Зина Руденко.

Учитывая это, диетолог порекомендовала тем, кто придерживается диет, принимать на постоянной основе Омега-3 не реже двух граммов в день. Помимо этого, витаминные препараты можно пить представителям нескольких категорий граждан, отмечает ФАН. Например, это относится к тем, кто более трех раз в неделю занимается в спортивном зале. Помимо этого, витамины стоит пить людям, которые вынужденно ограничили свой пищевой рацион по причине какой-либо болезни. Также подобные витаминные комплексы будут полезны мужчинам и женщинам, испытывающим большие нервные и эмоциональные нагрузки.

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