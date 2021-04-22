Названы самые интересные факты о пряниках

Фото: pixabay.com

Пряник является частью культурного наследия России. В честь международного дня данного десерта, который отмечался 21 апреля, собраны самые интересные факты об этом лакомстве.

Первые пряники на Руси были приготовлены около IX века. Их называли «медовым хлебом». В рецепт данной выпечки входили мед, ягоды и ржаная мука. Популярность пряников быстро росла, поэтому уже в XVII веке появилась особая категория пекарей. Они передавали свои секреты приготовления этого десерта из поколения в поколение. Долгое время в России существовала традиция дарить пряники на большие праздники.

Кондитеры делят данную выпечку на три типа: вырубные, печатные и лепные. Последние считаются самым старинным видом. Еще во времена языческой Руси их выпекали в виде животных и людей. Таким образом люди приносили некую жертву богам. Позже лепные пряники стали выпекать для семейных праздников. В современной жизни такой вид сладостей считается редкостью.

Печатные пряники считаются настоящим произведением искусства. Для этого были созданы специальные доски — пряницы, на которых нанесен оттиск. Так, на пряниках появились орнаменты и надписи. Самый большой печатный пряник был приготовлен для российской императрицы Екатерины Второй в честь юбилея Санкт-Петербурга в 1778 году. В диаметре он составлял три метра, а его вес был выше 80 килограммов, отмечает Nation News. Самым популярным во всем мире считается тульский пряник. В честь него даже был открыт музей. Обычно форма этого десерта — округлый прямоугольник, верх которого украшен текстом. При этом каждая такая выпечка в Туле обладает своим уникальным рецептом, передающимся по наследству по мужской линии.

Рецепт вырубленного пряника придумали в XIX веке. Этот десерт готовили с помощью шаблона, который накладывался на раскатанное сердце. После этого пряник вырезали по силуэту.

Читайте также: Что нам стоит дом испечь: кулинары из разных стран сохраняют вкусные традиции