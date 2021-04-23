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Курс доллара опустился ниже 75 рублей на Московской бирже
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс доллара опустился ниже 75 рублей на Московской бирже

Кирилл Николаев

Экономика

Курс доллара опустился ниже 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

По данным на 21:35 по московскому времени, курс доллара снизился на 0,62 процента. Стоимость американской валюты составляет 74,95 рубля.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть начали расти. Стоимость майских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 0,78 процента. Их цена составила 61,91 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,61 процента. Их стоимость составила 65,80 доллара за баррель.

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