Лазарева суббота — 2021: что можно есть в этот праздник

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Важный христианский праздник — Лазареву субботу — отметят православные 24 апреля. Согласно библейским заповедям, его история тесно связана с преданием о праведном Лазаре, с которым был дружен Иисус Христос.

Сразу после Лазаревой субботы следует еще один важный день — Пальмовое, или Вербное воскресенье.

Что можно есть в Лазареву субботу

Лазарева суббота считается важным праздником, который символизирует начало воскресения. Его символом в авраамических религиях является яйцо. Однако во время Великого поста запрещается употребление пищи животного происхождения. Поэтому символом воскрешения Лазаря являются «рыбьи яйца», иными словами — икра. Поэтому образовалась традиция есть в Лазареву субботу именно эту рыбную продукцию. Помимо этого, в этот светлый праздник можно употреблять горячую постную пищу с растительным маслом, разные блюда из рыбы, а также выпить немного вина.

В свою очередь, в Вербное воскресенье разрешается устроить праздничную трапезу с рыбой и вином. После этого до самой Пасхи нужно соблюдать строгий пост, отмечает ФАН.

Запреты

Кроме запрета на скоромную пищу, существуют и другие ограничения. Например, в этот день нельзя работать, ссориться, ругаться и богохульствовать. Также не стоит забывать, что Лазарева суббота — это праздник. Поэтому излишняя грусть, печаль и слезы тоже под запретом. Гордыней будет считаться нарочитое постничество. Однако и чревоугодие не приветствуется.

Этот день советуют провести в подготовке к Вербному воскресению. Можно освятить в храме молодые ветки вербы.

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