МИД РФ вышлет из страны дипломатов стран Балтии

Фото: МИД РФ

МИД России вышлет из страны четырех дипломатов стран Балтии — Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом сообщили в дипведомстве в среду, 28 апреля.

В российский МИД 28 апреля были вызваны послы Латвии, Литвы и Эстонии. Главам дипмиссий был высказан решительный протест из-за необоснованных действий по высылке из стран российских дипломатов. Указанные страны продолжают враждебную политику в отношении Москвы, прикрываясь псевдосолидарностью с Чехией, уточнили в ведомстве.

— Основываясь на принципе взаимности, потребовали, чтобы два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии покинули территорию Российской Федерации в семидневный срок, — говорится в сообщении.

Ранее Латвия, Литва и Эстония заявили, что высылают за пределы своих границ российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

Конфликт с Чехией

Напомним, что 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Позднее президент Чехии Милош Земан отметил, что спецслужбы Чехии не располагают доказательствами того, что «российские агенты» были на взорвавшихся складах во Врбетице.

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