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СМИ: Наркотики обнаружили у задержанного в Москве актера Лаптева
Фото: Pixabay

СМИ: Наркотики обнаружили у задержанного в Москве актера Лаптева

Анастасия Прохорова

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У актера Андрея Лаптева, задержанного ранее в районе Филевского бульвара в Москве, обнаружили наркотики.

Полицейские остановили Лаптева около его дома. Поведение мужчины показалось им подозрительным, и они решили произвести досмотр на предмет наличия запрещенных предметов и веществ. У актера нашли сверток с белым порошком. Содержимое было направлено на экспертизу, которая показала, что у актера были с собой наркотики.

— Экспертиза показала, что Андрей Лаптев носил при себе сверток с наркотическим веществом — производным N-метилэфедрона — весом 1,97 грамма, — сообщили в правоохранительных органах.

В настоящее время Лаптев находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотиков», сообщает КП.

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