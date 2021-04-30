Съезд с Киевского шоссе на МКАД закроют с 2 по 12 мая
Один из съездов с Киевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД закроют с 2 по 12 мая. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 30 апреля.
— Пользуйтесь альтернативным съездом, — порекомендовали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Ранее сообщалось о том, что бесплатное время велопроката в Москве увеличат до одного часа 1 и 9 мая.
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