Съезд с Киевского шоссе на МКАД закроют с 2 по 12 мая

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Один из съездов с Киевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД закроют с 2 по 12 мая. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 30 апреля.

— Пользуйтесь альтернативным съездом, — порекомендовали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Ранее сообщалось о том, что бесплатное время велопроката в Москве увеличат до одного часа 1 и 9 мая.

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