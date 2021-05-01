Захарова: Россия готова помочь в решении конфликта между Таджикистаном и Киргизией

Фото: МИД РФ

Россия готова содействовать урегулированию конфликта между Таджикистаном и Киргизией, а также поддерживает уже достигнутые между странами договоренности о прекращении огня. Об этом в субботу, 1 мая, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Россия готова помочь в решении возникшего конфликта, при этом содействие будет оказываться сугубо «политико-дипломатическими методами». Кроме того, Захарова положительно оценила шаги в направлении мирного урегулирования конфликта, которые уже были предприняты киргизскими и таджикскими властями.

В том же ключе были оценены и умиротворяющие призывы к диаспорам, проживающим на территории России.

— Это важное заявление, которое говорит о зрелости подходов высочайшего уровня, когда, понимая драматичность ситуации, политики, действующая власть призывают людей не быть вовлеченными, не поддаваться на эмоции и провокации, — сказала Мария Захарова в интервью Sputnik.

Ранее президенты Киргизии и Таджикистана обсудили ситуацию на границе двух стран и договорились о создании совместной комиссии по ревизии всей военной техники по периметру границы двух стран.

Напомним, военнослужащие Киргизии и Таджикистана начали перестрелку на границе государств днем 29 апреля. Вечером того же дня они сообщили о прекращении огня. По последним данным, в конфликте пострадал 131 человек.

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