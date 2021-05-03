Церемония прощания с погибшими в ДТП на Ставрополье детьми прошла в Волгограде
В понедельник, 3 мая, в Волгограде прошла церемония прощания с детьми, которые погибли в результате ДТП в Ставропольском крае. В мероприятии приняли участие родители, тренеры, одноклассники погибших девочек, а также сочувствующие жители города.
В трагической аварии погибли пять воспитанниц школы олимпийского резерва. 3 мая было объявлено днем траура в Волгограде.
Напомним, три автомобиля, среди которых микроавтобус и грузовик, столкнулись на 535-м километре трассы Р21. В микроавтобусе ехала детская команда по баскетболу из Волгограда. Всего в нем было 18 человек. В аварии погибли пятеро детей. Еще девятерых госпитализировали.
Ранее по теме: Арестован один из фигурантов дела о крупном ДТП на Ставрополье