Церемония прощания с погибшими в ДТП на Ставрополье детьми прошла в Волгограде

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В понедельник, 3 мая, в Волгограде прошла церемония прощания с детьми, которые погибли в результате ДТП в Ставропольском крае. В мероприятии приняли участие родители, тренеры, одноклассники погибших девочек, а также сочувствующие жители города.

В трагической аварии погибли пять воспитанниц школы олимпийского резерва. 3 мая было объявлено днем траура в Волгограде.

Напомним, три автомобиля, среди которых микроавтобус и грузовик, столкнулись на 535-м километре трассы Р21. В микроавтобусе ехала детская команда по баскетболу из Волгограда. Всего в нем было 18 человек. В аварии погибли пятеро детей. Еще девятерых госпитализировали.

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