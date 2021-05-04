Письмо Петра Первого выставили на аукцион почти за три миллиона рублей

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Рукопись письма императора Петра Первого, в котором он обращается к князю Василию Долгорукому, выставлена на аукцион. Начальная цена лота составляет около трех миллионов рублей.

По информации аукционного дома «Литфонд», послание датировано 12 апреля 1708 года. В нем российский император рассказывает о Булавинском восстании, разгоревшемся на юге государства. Все вышестоящие представители действующей армии должны были получить письма с руководством к действию.

— К тому ж дворянам и царедворцам всем и протчих, сколько возможно сыскать на Москве конных, — говорится в послании Петра Великого.

Тогда Булавинское восстание, или иными словами казацкий бунт, удалось подавить, отмечают «Невские новости». Армия полностью уничтожила не менее восьми донских станиц. При этом сам Дон практически полностью лишился былой независимости.

Письмо Петра Первого находилось в коллекции австрийского банкира, всю жизнь посвятившего сбору писем великих мировых деятелей.

Читайте также: Ассамблею музеев наследия Петра I создадут в России