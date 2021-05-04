Генпрокурор Чехии назвал условие приостановки дела о взрывах во Врбетице

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Расследование уголовного дела о взрывах на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году может быть приостановлено в том случае, если следователи не смогут провести допросы подозреваемых. Об этом во вторник, 4 мая, рассказал генеральный прокурор Чехии Павел Земан.

Как уточнил Земан, «существует только одна версия расследования». По словам генпрокурора, «нельзя исключить, что уголовное дело будет приостановлено, если нам не удастся допросить обоих подозреваемых».

Земан также заявил, что граждане Чехии могут гордиться тем, как была решена ситуация с инцидентом во Врбетице.

— Могу сказать, что я горжусь Чехией, тем, каким способом она справилась с ситуацией, каким образом разрешила ее, — цитирует генпрокурора Чехии РИА Новости.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Позднее президент Чехии Милош Земан отметил, что спецслужбы Чехии не располагают доказательствами того, что «российские агенты» были на взорвавшихся складах во Врбетице.

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