Еще 8386 случаев коронавируса выявили в России за последние сутки
Еще 8386 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в России за последние сутки в 83 регионах. Из них 13,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает Telegram-канал Оперштаба Москвы.
За прошедшие сутки полностью вылечились 8022 человека. Зафиксировано 376 летальных исходов.
Москва продолжает лидировать по количеству заболевших. В столице насчитывается 2846 новых случаев COVID-19. На втором месте остается Санкт-Петербург — там 722 новых случая. На третьем месте по числу заболевших пациентов находится Московская область — 608 случаев за сутки.
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