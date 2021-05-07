Еще 8386 случаев коронавируса выявили в России за последние сутки

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Еще 8386 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в России за последние сутки в 83 регионах. Из них 13,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает Telegram-канал Оперштаба Москвы.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За прошедшие сутки полностью вылечились 8022 человека. Зафиксировано 376 летальных исходов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Москва продолжает лидировать по количеству заболевших. В столице насчитывается 2846 новых случаев COVID-19. На втором месте остается Санкт-Петербург — там 722 новых случая. На третьем месте по числу заболевших пациентов находится Московская область — 608 случаев за сутки.

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