Российский ученый Мажуга поздравил с Днем Победы легендарного летчика Киртока

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Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга поздравил с праздником ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Киртока Николая Наумовича — советского летчика-аса. Он совершил более 210 боевых вылетов, а в 2020 году отметил свой столетний юбилей.

— С праздником Победы, уважаемый Николай Наумович. В этот майский день хочется сказать особые слова благодарности за ваш ратный подвиг, за то, что вы жертвовали жизнью ради нас всех, ради будущего нашей прекрасной Родины. Вы — человек-легенда, участник героических событий времен Великой Отечественной войны. За вашими плечами большая и насыщенная жизнь, ставшая частью общей истории. Спасибо вам за то, что отстояли нашу страну и подарили всем людям на Земле мирное небо, — говорится в поздравлении Александра Мажуги.

Николай Кирток попал на фронт в июле 1943 года на Курской дуге и дошел до Берлина. Уже 1 мая 1945 года как лучший летчик он получил специальное задание лично от маршала Советского Союза Ивана Конева. За его успешное выполнение Киртоку присвоили звание Героя Советского Союза. Вскоре ему вручили медаль «Золотая Звезда» и орден Ленина.

Личную благодарность от маршала Конева Кирток и летчики его звена также получили в дни Пражской операции за мужество, проявленное в боях на Эльбе. Уже 24 июня 1945 года летчик вместе со своими товарищами из 8-й гвардейской авиационной штурмовой дивизии участвовал в Параде Победы.

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