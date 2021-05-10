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Владимир Путин забросил восемь шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин забросил восемь шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Илья Ашуров

Общество

Команда, в составе которой выступал президент России Владимир Путин, одержала победу в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Встреча проходила в Сочи и завершилась со счетом 13:9.

Президент забросил восемь шайб, а также отдал одну голевую передачу. Забитой шайбой также отметился министр обороны России Сергей Шойгу.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что глава государства появился на льду в гала-матче Ночной хоккейной лиги, который проходил в Сочи. На президенте был красный свитер с традиционным 11-м номером.

В предыдущий раз Владимир Путин принимал участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в декабре 2019 года. Тогда команда, за которую выступал президент России, победила. Встреча проходила на катке на Красной площади. Игра завершилась со счетом 8:5, президент забросил больше половины шайб.

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Спорт#ХоккейВладимир Путин
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