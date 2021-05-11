Представитель Росгвардии: Казанский стрелок владел оружием на законных основаниях

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Устроивший стрельбу в гимназии № 175 в Казани имел законную лицензию на владение оружием. Об этом во вторник, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

— Устроивший стрельбу в школе в Казани владел оружием на законных основаниях, — сказал корреспонденту «ВМ» представитель ведомства.

Ранее в интернете появилось видео допроса предполагаемого виновника стрельбы в казанской гимназии № 175. По предварительным данным, это 19-летний Ильназ Галявиев. На опубликованных кадрах Галявиев рассказывает, что два месяца назад «осознал себя богом», после чего в нем пробудился «монстр». Также он заявил, что у него нет родителей — женщину, которая его родила, он матерью не считает.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, подросток открыл стрельбу по школьникам в учебном заведении. Силовикам удалось задержать подозреваемого. По официальным данным, в результате стрельбы погибли четыре ученика, три школьницы и учительница, пострадали более 20 человек. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил эту дату днем траура.

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