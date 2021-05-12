Минпросвещения: В школах необходимо провести классные часы о законопослушном поведении
Министерство просвещения России рекомендовало провести в образовательных организациях классные часы о законопослушном поведении. Это следует из документа, опубликованного ведомством.
— Необходимо... провести классные часы о законопослушном поведении, общешкольные родительские собрания, — говорится в документе на сайте ведомства.
Ранее Минпросвещения рекомендовало проверить защищенность образовательных организаций.
Стрельба в казанской школе
Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.
СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. Во всех школах Казани в среду, 12 мая, отменили занятия, также в эту дату прошел день траура. Кроме того, в среду похоронили погибших в результате происшествия. В Казань прибыл глава СК Александр Бастрыкин, и лично посетил место трагедии.
После этого СК заявил о «неадекватном поведении» Галявиева. Ведомство рассказало, что в прошлом году врачи поставили злоумышленнику диагноз, который свидетельствовал о заболевании головного мозга. Вскоре стало известно, что девятерых пострадавших при стрельбе доставили в Москву.
Во время суда Галявиев признал свою вину и заявил, что не имеет тяжких заболеваний. Судья отправил его в СИЗО на два месяца.
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