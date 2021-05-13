Современный кластер с жилым кварталом может появиться в Текстильщиках

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Текстильщики Карта всех событий

На территории индустриальной зоны «Грайвонорово» на юго-востоке столицы может появиться современный кластер с жилым кварталом. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Будущая общественно-жилая застройка займет ориентировочно шесть гектаров и расположится недалеко от станции МЦД-2 Новохохловская. На данный момент здесь находятся гаражи, старые помещения и непрофильные предприятия.

— Проектом предлагается осуществить комплексное развитие территории с размещением новой жилой застройки, в том числе для программы реновации. Комплексное развитие территории «Грайвороново» и реализация предложенных проектных решений позволят создать современный жилой квартал с объектами образования и спорта. Кроме того, будут предусмотрены деловые объекты, что позволит создать дополнительные рабочие места, — пояснила Юлиана Княжевская.

Согласно проекту, жилая застройка займет 88 300 квадратных метров, а социальная и деловая инфраструктура — порядка 26 тысяч квадратных метров.

До территории можно добраться наземным общественным транспортом по улицам Грайвороновская и Люблинская, в том числе от станции метро «Текстильщики» или станции МЦД-2 Новохохловская.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, бывшие промышленные и фабричные территории являются основным резервом развития Москвы в ее «старых» границах.

— 71 объект общей площадью 4,1 миллиона квадратных метров, в том числе 1,8 миллиона квадратных метров жилья, планируется ввести в столичных промзонах за 2021 год, — рассказал заммэра.

Общественные обсуждения по данному проекту проходят с 12 по 25 мая 2021 года. Задать вопросы консультантам и внести пожелания можно на сайте проекта «Активный гражданин» в разделе «Общественные обсуждения». Все предложения, полученные в ходе электронных общественных обсуждений, будут рассмотрены разработчиками проектов.

Ранее сообщалось, что на территории бывшей промзоны «Грайвороново» построят четырнадцать социальных объектов.

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