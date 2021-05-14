Бахрушинский музей позвал москвичей на ночное театрализованное шествие

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Театральный музей им. Бахрушина и его филиалы 15 мая примут участие в акции «Ночь музеев». В программе гостей ждут спектакли, встречи и музыкально-поэтические вечера, мастер-классы и квест.

Главным событием «Ночи» станет театрализованное шествие мифических животных «Затерянный караван», которое состоится на территории усадьбы главного дома. Здесь также пройдут мастер-классы для детей «Маскарад», «Домик Коломбины», сеанс аудиогида и иммерсивное квест-шоу «Замок Замоскворецкого рыцаря».

Для взрослой аудитории в выставочном пространстве «Каретный сарай» пройдет концерт группировки «Territory».

В Доме-музее М.Н. Ермоловой для гостей подготовлены специальная экскурсия и музыкальные программы.

Музей-квартира В.Н. Плучека проведет творческую лекцию-экскурсию о «золотом веке» Театра сатиры.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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