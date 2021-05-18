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Суд продлил арест бывшему губернатору Пензенской области Белозерцеву
Фото: пресс-служба суда

Суд продлил арест бывшему губернатору Пензенской области Белозерцеву

Иван Юминов

Происшествия

Басманный суд Москвы продлил до 20 августа срок ареста бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву по делу о взятке. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 18 мая.

Кроме того, суд отказал Белозерцеву в переводе под домашний арест. Также под стражей до 20 августа оставили еще одного фигуранта дела — бывшего сенатора Бориса Шпигеля.

Уголовное дело в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Белозерцева по подозрению в получении взятки. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года глава фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель, а также его жена и директор организации «Фармация» Антон Колосков с помощью посредников передали Ивану Белозерцеву взятки на сумму свыше 31 миллиона рублей. Также ведомство считает, что Белозерцев в качестве взятки получил дорогостоящие часы и автомобиль. СК РФ в воскресенье, 21 марта, опубликовал видеозапись обыска и задержания губернатора.

Президент России Владимир Путин 23 марта отправил Ивана Белозерцева в отставку в связи с утратой доверия. Член Совета Федерации Олег Мельниченко был назначен врио губернатора Пензенской области.

Читайте также: Суд арестовал сотни тысяч евро и миллионы рублей экс-губернатора Белозерцева и бизнесмена Шпигеля

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