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Москвичи начали активно покупать недвижимость на юге России
Фото: flickr.com / Anna Novikova

Москвичи начали активно покупать недвижимость на юге России

Полина Долганова

Недвижимость

Москвичи начали активно скупать недвижимость в Сочи, Анапе и Туапсе. Отмечается, что в настоящий момент спрос среди столичных жителей на покупку недвижимости на юге России практически сравнялся со спросом у местных жителей.

Процент активности жителей столицы в сфере покупки жилья на юге составляет 91 процент.

По мнению аналитиков, покупатели из столицы выбирают недвижимость в вышеуказанных городах из-за их близости к морю и горнолыжным курортам, а также из-за личной привязанности. Часто жители Москвы покупают дома там же, где они отдыхали ранее в Сочи. Около 90 процентов покупателей планируют сдавать жилье в аренду и лишь иногда отдыхать в полюбившемся городе, сообщает Lenta.ru.

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