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Курс евро на Мосбирже превысил 90 рублей
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Курс евро на Мосбирже превысил 90 рублей

Виктория Родимкина

Экономика

Курс евро к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек, курс доллара поднялся на 11 копеек. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в четверг, 20 мая.

Так, курс евро составил 90,1 рубля, а курс доллара — 73,9 рубля.

Ранее эксперты рассказали, почему обрушился биткоин, стоимость которого за один день упала примерно на 30 процентов.

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