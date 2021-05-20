Курс евро на Мосбирже превысил 90 рублей

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Курс евро к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек, курс доллара поднялся на 11 копеек. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в четверг, 20 мая.

Так, курс евро составил 90,1 рубля, а курс доллара — 73,9 рубля.

Ранее эксперты рассказали, почему обрушился биткоин, стоимость которого за один день упала примерно на 30 процентов.

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