Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Врач порекомендовал есть соленые фисташки и сухарики в жаркую погоду
Фото: pixabay.com

Врач порекомендовал есть соленые фисташки и сухарики в жаркую погоду

Евгения Владимирова

Здоровье

Главный врач медицинского центра Московского физико-технического института (МФТИ) Алексей Чуршин рассказал, что в сухарики, фисташки и другие соленые орехи помогают организму легче перенести жару. По словам специалиста, они позволяют восполнить недостаток воды и предотвращают обезвоживание.

Специалист отметил, что днем в жару стоит гулять не более двух часов. Для прогулок лкчше выбрать парк, чтобы избежать прямых солнечных лучей.

— Непосредственно на солнце лучше гулять до получаса. С учетом того, что в жару может быть обезвоживание, лучше взять с собой сухарики или соленые орешки, фисташки. Когда мы потеем, из организма быстро уходит соль, нарушается водный баланс, это приводит к выраженной слабости и возможному понижению артериального давления, — рассказал Чуршин журналистам агентства городских новостей «Москва».

Врач рекомендовал брать с собой на прогулку воду, а вот от алкоголя он посоветовал отказаться: спиртное усиливает обезвоживание и негативно влияет на состояние организма. Похожими побочными эффектами обладают кофеиносодержащие напитки. Их Чуршин тоже посоветовал оставить до более прохладных времен. Он добавил, что стоит перед выходом из дома выпить стакан воды или чая.

Ранее «ВМ» писала о том, как обезопасить себя во время жары.

Читайте также: Врач рассказала, что делать при тепловом ударе у ребенка

комментарий врачааномальная жаражара
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кто сказал, что во всем виновата школа

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Наши дети растут варварами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Лето как предчувствие: до июня осталось всего пять минут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Если в пиве слишком много пены: отчего мы больше не дружим с Чехией

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Почему меняется температура тела и при чем тут ковид

Галина Морозова
Галина Морозова

Где погулять: пять критериев, отличающих обычный парк от лесопарка

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Пора на море: как сэкономить на летнем отдыхе

Все мнения
О проекте