Врач порекомендовал есть соленые фисташки и сухарики в жаркую погоду

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Специалист отметил, что днем в жару стоит гулять не более двух часов. Для прогулок лкчше выбрать парк, чтобы избежать прямых солнечных лучей.

— Непосредственно на солнце лучше гулять до получаса. С учетом того, что в жару может быть обезвоживание, лучше взять с собой сухарики или соленые орешки, фисташки. Когда мы потеем, из организма быстро уходит соль, нарушается водный баланс, это приводит к выраженной слабости и возможному понижению артериального давления, — рассказал Чуршин журналистам агентства городских новостей «Москва».

Врач рекомендовал брать с собой на прогулку воду, а вот от алкоголя он посоветовал отказаться: спиртное усиливает обезвоживание и негативно влияет на состояние организма. Похожими побочными эффектами обладают кофеиносодержащие напитки. Их Чуршин тоже посоветовал оставить до более прохладных времен. Он добавил, что стоит перед выходом из дома выпить стакан воды или чая.

Ранее «ВМ» писала о том, как обезопасить себя во время жары.

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