Депздрав: Онкобольные составляют 1,5–2 процента среди госпитализированных с COVID-19 в Москве

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Среди пациентов, которых госпитализируют с коронавирусом в больницы, 1,5–2 процента имеют онкологические заболевания. Об этом рассказал руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в четверг, 20 мая.

По его словам, число больных онкологией и коронавирусом в стационарах составляет 1,5–2 процента от всех госпитализированных.

— Если попытаться понять, какая часть пациентов, которые заболели коронавирусом с марта, страдает онкологическими заболеваниями, то такую цифру нечасто можно увидеть, — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Алексея Хрипуна.

Люди с онкологическими заболеваниями входят в особую группу риска при коронавирусе, так как болезнь может протекать тяжело, отметил Алексей Хрипун во время Московского международного онкологического форума, который открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что сервис по сбору данных об онкобольных введут в клиниках Москвы в июне.

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