Крупный BMX-велодром появится в Дмитровском районе Москвы до конца года

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северный административный округ, Дмитровский район Карта всех событий

В Дмитровском районе столицы появится крупный BMX-велодром с препятствиями и специализированной трассой, его строительство планируется завершить в декабре 2021 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 22 мая.

— Учитывая, что BMX стал олимпийским видом спорта, строящийся сейчас BMX-велодром в Дмитровском районе может стать востребованным спортивным сооружением. Его возведение планируется завершить до конца года, — сказал заммэра.

Бочкарев пояснил, что длина трассы составит 200 метров. Ее спроектировали с учетом разделений препятствий для начинающих спортсменов и профессионалов. Строящийся велодром, по словам заммэра, позволит проводить тренировки и соревнования на районном уровне.

Заместитель мэра добавил, что в столице в 2021 году планируется ввести свыше 20 объектов спорта, из них — два футбольных поля, манеж для легкой атлетики и другие, сообщает Интерфакс.

Читайте также: Реконструкцию четырех развязок на МКАД завершат до конца 2023 года