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Авторы письма о минировании самолета Ryanair грозили взорвать бомбу над Вильнюсом
Фото: Pixabay / jorono

Авторы письма о минировании самолета Ryanair грозили взорвать бомбу над Вильнюсом

Виктория Родимкина

В мире

Департамент по авиации Минтранса Белоруссии сообщил, что авторы письма о минировании самолета Ryanair, который следовал из Афин, грозили взорвать бомбу на борту над Вильнюсом. Об этом сообщил глава Департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский в понедельник, 24 мая.

По его словам, расшифровка переговоров диспетчера и экипажа самолета, совершившего вынужденную посадку в минском аэропорту, показывает, что давления на принятие решения со стороны Минска не было, сообщает РИА Новости.

Так, директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский заявил, что письмо пришло от организации ХАМАС.

— В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом, — процитировал письмо Сикорский.

Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно

Пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщила РИА Новости, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, по предварительным данным, информация о минировании не подтвердилась, на месте продолжаются спецмероприятия.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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