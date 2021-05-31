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Капитан судна «Амур» попросил помощи генконсульства РФ в Саппоро
Фото:Telegram / РИА Новости

Капитан судна «Амур» попросил помощи генконсульства РФ в Саппоро

Юлия Курганова

Происшествия

Капитан и судовладелец «Амура» попросили помощи генерального консульства России в Саппоро. Об этом сообщил в понедельник, 31 мая, генконсул Сергей Марин.

— Капитан и судовладелец официально запросили нашей консульской помощи. Решения ожидаем в ближайшие дни, — сказал он корреспонденту РИА Новости.

Напомним, 26 мая в районе острова Хоккайдо столкнулись суда «Хокко-мару 8» и «Амур». Японское судно перевернулось, из находившихся на нем членов экипажа трое скончались. Генконсул РФ в Японии заявил, что случившееся могло произойти из-за сильного тумана — экипаж российского судна мог не заметить маленькую рыболовецкую шхуну.

Читайте также: Генконсул России прокомментировал столкновение российского и японского судов

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