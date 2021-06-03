Евросоюз добавил Японию в расширенный список стран, из которых разрешен въезд

Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Совет ЕС добавил Японию в расширенный список государств, для которых страны Евросоюза могут открыть внешние границы. Об этом говорится в заявлении Совета в четверг, 3 июня.

Ранее в страны ЕС могли въезжать путешественники из Австралии, Израиля, Руанды, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, Китая и Новой Зеландии на взаимной основе. Теперь в список добавили Японию.

— ЕС, после проведения оценки в соответствии с рекомендациями о постепенной отмене временных ограничений на поездки, обновил список стран, с которыми следует отменить эти ограничения, добавив Японию, — указывается в заявлении Совета ЕС.

Россия и США не вошли в расширенный список Совета ЕС, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что полеты из России в Египет могут возобновиться этим летом.

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