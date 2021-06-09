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Более 140 лесопожарных и лесохозяйственных машин закупят в Подмосковье
Фото: пресс-служба Пожарно-спасательного центра Москвы

Более 140 лесопожарных и лесохозяйственных машин закупят в Подмосковье

Елена Фролова

Общество

Поставки новых лесопожарных и лесохозяйственных видов техники стартовали в Московской области. Всего до конца 2021 года планируется закупить 141 машину. Такую информацию предоставили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Подмосковья.

— По программе нацпроекта «Экология», проекта федерального уровня «Сохранение лесов» на текущий год в нашем регионе предусмотрено финансирование закупки лесохозяйственной и лесопожарной техники. На это будет выделено 88,4 миллиона рублей, — пояснил зампредседателя областного правительства, министр экологии и природопользования Андрей Разин.

В свою очередь председатель подмосковного комитета лесного хозяйства Елена Казимир добавила, что конкурсные процедуры уже прошли, отмечает РИАМО. На лесопожарную технику будет выделено свыше 54 миллионов рублей, а на лесохозяйственную — немногим более 34 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что контроль за пожарной безопасностью усилили на природных территориях Москвы.

Читайте также: Спецгруппировка спасателей создана в Москве для борьбы с природными пожарами

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