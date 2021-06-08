Контроль за пожарной безопасностью усилили на природных территориях Москвы

Фото: Пресс-служба ГОЧСиПБ

На природных территориях столицы усилен контроль за пожарной безопасностью. Об этом во вторник, 8 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в столице приняты дополнительные меры безопасности. Это связано с наступлением «пожарного сезона».

— В столичном регионе создана специальная группировка пожарных и спасателей численностью более 30 тысяч человек и свыше 4,5 тысячи единиц техники, — сообщил Бирюков.

Кроме того, оперативные службы проводят ежедневный мониторинг с воздуха на вертолетах Московского авиацентра. Всего с 1 мая было совершено более 170 подобных облетов. Также за прошлый месяц было зафиксировано всего 16 возгораний сухой травы. Это на 30 процентов меньше аналогичного показателя в 2020 году.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что экологи начали исследование почв в Москве. Его проводят специалисты Мосэкомониторинга.

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