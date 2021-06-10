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Мужчина под наркотиками разгромил собственную квартиру в Химках. Видео
Фото: Скриншот с видео очевидца

Мужчина под наркотиками разгромил собственную квартиру в Химках. Видео

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Московская область, Химки Карта всех событий

Мужчина в состоянии наркотического опьянения разгромил собственную квартиру в подмосковных Химках. Об этом в четверг, 10 июня, написали в паблике «Типичные Химки».

— Выкинул табурет и микроволновку через закрытое окно кухни. Началось все примерно в 6:30 утра. Я живу в соседнем подъезде и слышала, как об стены стучала мебель и он орал, что его убивают, и крик о помощи, — написал очевидец в паблик.

Инцидент произошел на Нагорном шоссе, дом 1. Позже в Сети появилось видео, на котором видно, как мужчину забирает скорая помощь. При этом он кричит и оказывает активное сопротивление.

Ранее «ВМ» писала, как во время алкогольного застолья москвич повздорил со своими сожителями. Конфликт быстро перерос в драку. В результате инцидента зачинщик спора оказался в больнице.

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