День мороженого: врачи рассказали, сколько холодного десерта можно есть детям

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День мороженого отмечают во многих странах мира 10 июня. Как правило, в честь этого праздника организуют фестивали, дегустации и конкурсы. В свою очередь, компании-производители предоставляют огромное количество собственной продукции для того, чтобы желающие получили холодный десерт в подарок.

Диетологи и различные медицинские специалисты рассказали, сколько мороженого можно кушать в день без особого вредя для здоровья.

— Это лакомство приобретает особенную популярность в летнюю жару. Однако не нужно забывать, что к нему нужно относиться как к любому другому десерту, — пояснила терапевт, диетолог, заведующая отделением клинической диетологии больницы имени Виноградова Юлия Пигарева.

Она объяснила, что в его составе находится множество сахара, поэтому не нужно злоупотреблять с ним. При постоянном употреблении мороженого врач посоветовала есть по 100 грамм продукта в неделю. Данная порция не навредит здоровью и фигуре.

В свою очередь, консультант цифрового медицинского сервиса врач-диетолог Александр Андреев уточнил, что для ребенка нормой считается половина стаканчика мороженого. Серьезных возрастных ограничений по поводу того, во сколько лет ребенку можно впервые давать этот десерт, нет, отмечает «МИР 24». Вместе с тем руководитель детской клиники при родильном доме № 4 ГКБ имени Виноградова педиатр Владислав Зяблицкий утверждает, что к питанию детей нужно относиться серьезно. Эксперт утверждает, что в мороженом содержится повышенный уровень жирности, сахара и вредных добавок, которые могут вызвать аллергию. Поэтому детям до трех лет давать данное лакомство врачи не рекомендуют.

Как появился праздник

Мороженое ели еще в Древних Египте, Греции и Китае. Изначально данное лакомство было похоже на замороженный фруктовый сок. В него добавляли патоку и мед. Гораздо позже в рецепте стали использовать молоко, сливки, сметану и другие молочные продукты. Для вкуса в него добавляли корицу, орехи и шоколад.

Особую популярность десерт получил во времена французских королей. Этим угощением заканчивали почти все пиры. Слово «пломбир» возникло во Франции. Оно появилось благодаря местечку Пломбьер-ле-Бем. Этот ванильный крем с молоком и сливками впервые приготовил французский кондитер Жерар Тирсен.

Мороженое впервые стали производить масштабно в 1786 году в Соединенных Штатах. Чтобы продукт получил большую популярность 10 июня было объявлено Днем мороженого.

Традиции

Самая главная традиция праздника – поедание холодного десерта. Производители организуют различные праздничные мероприятия, ярмарки и выставки-дегустации. Как правило, они длятся несколько дней.

Особенно радуются этому празднику дети. Именно для них устраиваются веселые конкурсы, розыгрыши и презентации, отмечает ФАН.

Источник: mir24.tv

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