Щавеля модная нотка: секрет идеального вкуса мороженого

Корреспондент Юлия Панова и шеф-повар Алексей Васьковский / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

10 июня отмечается самый сладкий праздник — Всемирный день мороженого. Но что делать, если классический прохладный десерт уже поднадоел? Корреспондент «Вечерки» вместе с шеф-поваром Алексеем Васьковским училась готовить необычный вариант этого лакомства.

Передо мной на столе расставлено множество мисочек с топпингами — добавками, которые придадут десерту свой неповторимый вкус. Кажется, поток нескончаемый: вафельная крошка, дробленые фисташки, кокосовая стружка, сублимированная клубника, клубничное варенье, шоколадная крошка, свежие ягоды, мед, сгущенка...

— Ой, а это что такое? — спрашиваю я, когда Алексей ставит две мисочки с...травой?

— Это два вида микрозелени — щавель и красный базилик. Они хорошо подходят для финального штриха — добавляют пикантность. И визуально красиво смотрится, — поясняет мне Алексей.

Но вот на столе появляется «виновница» торжества — креманка с тремя шариками мороженого: клубника-ваниль, просто клубничное и питайя («драконий фрукт»). Все такое аппетитное, что хочется съесть прям так. Но у нас цель — сделать все еще вкуснее.

— Вы сладкоежка? — уточняет Алексей, и я, не думая, киваю. Конечно! Еще какая!

— Значит, не будем стесняться в украшении.

Шеф-повар мастерски поливает шарики клубничным вареньем, я добавляю чуть-чуть сублимированной клубники и пару листиков щавеля.

— Первое готово. Можно делать следующее, — воодушевленно говорю я.

На столе появляется еще креманка. На этот раз — ванильный кокос, манго с шоколадной крошкой и лайм с небольшим добавлением мяты. Более сложное сочетание, но и для него есть подходящий топпинг — сгущенка и фисташки.

Сказано — сделано. Бутылку со сгущенкой доверяю Алексею, а вот фисташками посыпаю сама, не скупясь. Много — не мало!

— Да, это очень вкусно, — говорю я, придвигая тарелочку с десертом ближе.

А дальше все как в тумане... Очнулась я уже с пустой креманкой. Вы как хотите, а я, пожалуй, за добавкой!

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