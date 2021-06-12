Путин сообщил о судьбе связанных с громкими убийствами в России преступников

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин рассказал о судьбе преступников, которые связаны с громкими убийствами в России и подозрениями в них. Об этом он сообщил во время интервью американскому телеканалу NBC News, отрывки из беседы опубликованы в Twitter издания.

Журналист попросил у российского лидера разрешения «перечислить некоторые имена», упомянув, в частности, аудитора Сергея Магнитского, журналистку Анну Политковскую, экс-сотрудника спецслужб Александра Литвиненко, политика Бориса Немцова и бывшего министра печати Михаила Лесина, назвав обстоятельства смерти каждого из них.

Глава России ответил, что были названы имена людей, которые действительно пострадали и погибли в разное время «из-за различных причин, по вине разных людей».

— Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые в тюрьме, и мы готовы продолжить работу в этом направлении, — заявил Путин.

WATCH: In an exclusive interview, @KeirSimmons presses Russian President Vladimir Putin on accusations that he has ordered assassinations of his adversaries. Putin responds to President Biden calling him a “killer.”



MORE: https://t.co/aSBxHuApNG pic.twitter.com/dOVacOSQE4 — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) June 12, 2021

Также российский президент в интервью оценил отношения РФ и США и сравнил Джо Байдена с Дональдом Трампом.

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