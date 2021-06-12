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Путин сообщил о судьбе связанных с громкими убийствами в России преступников
Фото: Администрация президента РФ

Путин сообщил о судьбе связанных с громкими убийствами в России преступников

Юлия Курганова

Политика

Президент РФ Владимир Путин рассказал о судьбе преступников, которые связаны с громкими убийствами в России и подозрениями в них. Об этом он сообщил во время интервью американскому телеканалу NBC News, отрывки из беседы опубликованы в Twitter издания.

Журналист попросил у российского лидера разрешения «перечислить некоторые имена», упомянув, в частности, аудитора Сергея Магнитского, журналистку Анну Политковскую, экс-сотрудника спецслужб Александра Литвиненко, политика Бориса Немцова и бывшего министра печати Михаила Лесина, назвав обстоятельства смерти каждого из них.

Глава России ответил, что были названы имена людей, которые действительно пострадали и погибли в разное время «из-за различных причин, по вине разных людей».

— Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые в тюрьме, и мы готовы продолжить работу в этом направлении, — заявил Путин.

Также российский президент в интервью оценил отношения РФ и США и сравнил Джо Байдена с Дональдом Трампом.

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Владимир Путининтервьюпоимка преступников
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