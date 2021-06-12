Уголовное дело по факту похищения девочки возбуждено в городе Видное

Фото: МВД

Следственный отдел по городу Видное возбудил уголовное дело по факту похищения маленькой девочки по статье «Похищение человека». Об этом в субботу, 12 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, в пятницу, 11 июня, в правоохранительные органы с заявлением обратилась мать ребенка. Она сообщала о похищении своей дочери 2018 года рождения.

В субботу, 12 июня, Пятый канал со ссылкой на источник опубликовал подробности о случившемся.

Собеседник канала рассказал, что девочку украла некая женщина Альбина, пока мать ребенка была на приеме у врача.

Кроме того, телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как женщина похищает маленькую девочку и уводит в неизвестном направлении.

В настоящее время проводятся разыскные мероприятия для установления местонахождения ребенка и женщины.

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