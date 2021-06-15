В Госдуму внесли проект об ответных мерах на действия США

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Правительство внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект об ответных мерах на недружественные действия Соединенных Штатов и других стран. В документе, в частности, предлагается запретить банкам направлять в зарубежные органы сведения о клиентах и их операциях.

В пояснительной записке отмечается, что принятые недружественными странами законодательные акты вынуждают иностранные банки под угрозой санкций передавать конфиденциальную информацию. Также законопроект предусматривает оперативное информирование Федеральной службы по финансовому мониторингу и Центробанка со стороны российских кредитных организаций, которые получили запрос от иностранных властей, об этих требованиях.

— Реализация законопроекта не повлечет изменения финансовых обязательств государства и дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета, а также не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, — сказано в пояснительной записке, передает РИА Новости.

Напомним, 14 мая правительство России утвердило список недружественных государств. В нем значатся США и Чехия. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, список может быть пересмотрен в соответствии с развитием отношений с каждой конкретной страной.

Мария Захарова перечислила обязательные условия для того, чтобы избежать попадания в список недружественных стран. Она также подчеркнула, что список недружественных стран является ответной мерой на определенные действия государств, а не политическим инструментом.

Ранее Захарова ответила на призыв НАТО пересмотреть список недружественных стран.