Музей военной формы пригласил москвичей на фестиваль BACKSTAGE

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Музей военной формы приглашает москвичей и гостей столицы с 20 июня по 4 июля на Фестиваль камерной музыки BACKSTAGE, который состоится в музыкальной гостиной в усадьбе Васильчиковых. Вниманию публики предлагаются концерты солистов московских оркестров.

Гости фестиваля услышат камерно-инструментальную музыку XVIII - XX веков. Каждый день фестиваля станет своеобразным «парадом солистов», которые работают в больших оркестрах.

Фестиваль откроет 20 июня концерт артистов Государственного академического симфонического оркестра имени Светланова. Прозвучат произведения Генриха Мельбе и С. И. Танеева.

В субботу, 26 июня, перед слушателями выступят музыканты Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». Вниманию публики представят произведения Д. Ж. Виотти, З. Кодай, Н. Мясковского, С. Прокофьева, А. Жоливе.

На следующий день, 27 июня, выступят артисты Российского национального оркестра под руководством М. Плетнева и Национального филармонического оркестра России под руководством В. Спивакова. Зрители услышат музыку И. Брамса, С. Прокофьева, Р. Кларка и Р. Шумана.

В заключительный фестивальный день, 4 июля, свою программу представят музыканты Большого симфонического оркестра имени Чайковского. Прозвучат произведения Л. ван Бетховена, С. Прокофьева, П. Колетти, Э. Вила-Лобоса, И. Гайдна, М. Бруха, М. фон Вайнцирль и А. Пьяццоллы.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте Музея военной формы.

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