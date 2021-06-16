Мужчина тайно оформил на знакомую кредит и украл часть средств
Мужчина тайно оформил на знакомую кредит и перевел на свой счет часть суммы. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе УВД по ЗАО.
По данным следствия, мужчина воспользовался телефоном своей знакомой, незаметно оформив на нее кредит на 950 тысяч рублей. После этого злоумышленник тайно похитил банковскую карту потерпевшей и снял с нее 100 тысяч рублей, а затем перевел себе на счет еще 400 тысяч рублей.
После кражи мужчина скрылся и перестал выходить на связь. Сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-разыскные мероприятия и задержали 20-летнего подозреваемого.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодой человек находится под подпиской о невыезде.