Мужчина тайно оформил на знакомую кредит и украл часть средств

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Россия, Москва, Западный административный округ, район Фили-Давыдково Карта всех событий

Мужчина тайно оформил на знакомую кредит и перевел на свой счет часть суммы. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе УВД по ЗАО.

По данным следствия, мужчина воспользовался телефоном своей знакомой, незаметно оформив на нее кредит на 950 тысяч рублей. После этого злоумышленник тайно похитил банковскую карту потерпевшей и снял с нее 100 тысяч рублей, а затем перевел себе на счет еще 400 тысяч рублей.

После кражи мужчина скрылся и перестал выходить на связь. Сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-разыскные мероприятия и задержали 20-летнего подозреваемого.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодой человек находится под подпиской о невыезде.