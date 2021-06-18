Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Центр «Моя карьера» пригласил москвичей на тренинги по трудоустройству
Фото: freepik.com

Центр «Моя карьера» пригласил москвичей на тренинги по трудоустройству

Илья Ашуров

Город

Жителей столицы пригласили на бесплатные онлайн-тренинги, посвященные трудоустройству и развитию собственного бизнеса. Мероприятия пройдут на платформе столичного центра занятости «Моя карьера» с 21 по 28 июня.

Москвичам предлагается пройти тренинги по одному из двух направлений: начало и развитие собственного дела или поиск работы мечты и построение успешной карьеры.

— На занятиях слушатели узнают, какие современные технологии использовать при поиске работы, чего не нужно делать на собеседовании, как на новом месте работы успешно пройти испытательный срок. Тем, кто хочет стать самозанятым, специалисты объяснят принципы разработки бизнес-идей, поиска партнеров и юридического оформления всех документов, — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Количество мест в каждом тренинге ограничено. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться на портале «Моя карьера».

Читайте также:
«Моя карьера»тренингбизнес
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте