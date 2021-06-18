Центр «Моя карьера» пригласил москвичей на тренинги по трудоустройству

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Жителей столицы пригласили на бесплатные онлайн-тренинги, посвященные трудоустройству и развитию собственного бизнеса. Мероприятия пройдут на платформе столичного центра занятости «Моя карьера» с 21 по 28 июня.

Москвичам предлагается пройти тренинги по одному из двух направлений: начало и развитие собственного дела или поиск работы мечты и построение успешной карьеры.

— На занятиях слушатели узнают, какие современные технологии использовать при поиске работы, чего не нужно делать на собеседовании, как на новом месте работы успешно пройти испытательный срок. Тем, кто хочет стать самозанятым, специалисты объяснят принципы разработки бизнес-идей, поиска партнеров и юридического оформления всех документов, — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Количество мест в каждом тренинге ограничено. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться на портале «Моя карьера».