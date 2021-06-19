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Президент Франции призвал ЕС выработать общие правила в отношениях с Россией
Фото:mutualite.fr / CC BY-NC-ND 2.0

Президент Франции призвал ЕС выработать общие правила в отношениях с Россией

Татьяна Плотникова

Политика

Государствам Евросоюза необходимо выработать общие правила политики в отношении России. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон.

В ходе пресс-конференции совместно с канцлером Германии Ангелой Меркель французский лидер выразил мнение, что необходимость прийти к общим правилам по отношениям с Россией общеизвестна.

Макрон заявил, что это крайне важно, «чтобы солидарно отвечать на провокации, но также, главным образом, чтобы показать, как может выглядеть сотрудничество тогда, когда происходят регулярные провокации и конфликты», сообщает РИА Новости.

Ранее Эммануэль Макрон заявил о важности дискуссий с Россией и европейскими соседями о вооружении.

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