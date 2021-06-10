Макрон заявил о важности дискуссий с Россией и европейскими соседями о вооружении

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Франция придает особое значения дискуссиям по вопросу контроля над вооружением с Россией и странами Европы. Об этом глава государства заявил в четверг, 10 июня.

Он добавил, что союзные государства в таких вопросах должны быть собеседниками и принимать совместные решения.

— Сначала мы будем говорить об этом в кругу европейских союзников, затем союзников по НАТО. Мы также должны говорить об этом с нашими соседями, в частности с Россией. Таковы рамки координации и ответственности, и я считаю, что мы должны быть в этом действующими лицами, — цитирует Эммануэля Макрона ТАСС.

Французский лидер подчеркнул, что Франция выступает за определение четких рамок отношений между союзниками по альянсу — речь идет о взаимном уважении при военном оснащении и организации операций.

Также Эммануэль Макрон заявил, что НАТО необходимо наладить избавленные от напряженности, но вместе с тем требовательные отношения с Россией.

Ранее Макрон потребовал объяснений от США и Дании по поводу слежки за политиками.

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