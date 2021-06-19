Нефролог объяснил, чем вредит излишнее употребление мясных изделий

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Почему человеку вредит излишнее потребление колбас, разных копченостей и сосисок, рассказал нефролог Евгений Шилов.

Эксперт пояснил, что излишнее белковое питание современного человека, как правило, превышает его физиологическую норму.

— Обычно люди кушают в два раза больше мясных продуктов. Особенно это касается вторичного и третичного уровней переработки. Такие продукты буквально напичканы животными жирами, — объяснил врач.

По его мнению, норма употребленного в день белка составляет один грамм на один килограмм веса. При такой концентрации создается нормальная физиология человека: нарастает мышечная масса, а клетчатка под кожей не находится в избытке. Евгений Шилов также уверен, что современные мясные продукты зачастую пересолены. То есть человек может получить за день недельную норму, отмечает Nation News.