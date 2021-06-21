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Медики назвали четыре фрукта, которые нельзя есть диабетикам

Юлия Курганова

Общество
Медики назвали четыре фрукта, которые нельзя есть диабетикам
Фото: pixabay.com

Больные сахарным диабетом должны особенно заботиться о своем здоровье. Небольшая неосторожность может негативно сказаться на их самочувствии. По словам врачей, диабетикам очень важно следить за пищей, которую они потребляют. Как правило, фрукты полезны для здоровья, но употребление некоторых из них может быть опасно для больных диабетом.

Так, по словам медиков, людям с повышенным сахаром в крови нельзя есть чику, так как гликемический индекс (ГИ) этого экзотического фрукта очень высок. Также в чику много калорий. Это тоже причина, по которой следует избегать употребления данного продукта.

Ананас — очень сладкий фрукт, поэтому его употребление вредно для больных сахарным диабетом. В свежем ананасе ГИ близок к 59. Употребление его в пищу увеличивает количество глюкозы в крови, что может быть опасно.

Также слишком сладкое манго вредно для диабетиков — может увеличиться риск сердечного приступа. В 100 граммах манго содержится 14 граммов сахара, поэтому этот фрукт может увеличить уровень сахара в крови.

Виноград тоже отличается высоким содержанием сахара и вреден для больных диабетом. В 100 граммах этого фрукта содержится 16 граммов сахара, по этой причине следует избегать его употребления, сообщается на портале Indiatvnews.

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