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Вакцинированным от COVID-19 напомнили о необходимости носить маски и перчатки

Полина Долганова

Общество
Вакцинированным от COVID-19 напомнили о необходимости носить маски и перчатки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин  

Сотрудники столичных предприятий сферы услуг, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции, должны продолжать носить средства индивидуальной защиты. Об этом в четверг, 24 июня, сообщили в оперштабе Москвы.

— Требование о соблюдении масочно-перчаточного режима сохраняется для всех работников вне зависимости от прохождения вакцинации, — говорится в сообщении.

Ранее в оперштабе рассказали, что контроль за обязательной вакцинацией в столице будет проводиться в форме сплошных проверок в отношении всех работодателей. Также оперштаб озвучил список законных оснований для отстранения непривившихся сотрудников от работы.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

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