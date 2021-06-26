Терапевт рассказала об опасных бессимптомных заболеваниях

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Врач-терапевт Галина Родченкова рассказала о ряде смертельных заболеваний, которые никак не проявляют себя на первоначальных стадиях.

Так, в России существует множество людей с артериальной гипертензией. Истинная причина возникновения заболевания, по мнению специалиста, не выявлена до сих пор. Однако к факторам риска появления гипертензии относятся ожирение, повышенное употребление соли и малоподвижный образ жизни. Человеку с таким заболеванием стоит внимательно следить за давлением и проверять его минимум раз в год.

Также незаметно происходит заражение вирусами гепатитов B и C. Риск инфицирования существует не только при переливании крови, но и в домашних условиях.

— Заболевание чаще всего протекает бессимптомно до тех пор, пока не возникнет тяжелое поражение. К счастью, гепатит B с успехом можно профилактировать с помощью вакцинации. Но против гепатита C вакцину пока не изобрели, — уточнила врач.

К категории опасных заболеваний можно также отнести остеопороз. Эта болезнь повышает ломкость костей. Так, даже самые незначительные травмы могут обернуться серьезными последствиями. В группу риска входят люди старше 65 лет, пациенты с низкой массой тела и курильщики.

В случае с этим заболеванием крайне важно своевременно обратиться к специалисту.

Родченкова подытожила, что самым опасным из всех возможных «тихих» заболеваний является онкопатология. Рак практически невозможно диагностировать на начальных стадиях. В данном случае необходимо помнить о регулярных профилактических обследованиях и обращаться к врачу, ведь только он способен дополнить диагноз согласно факторам риска пациента, пишет Пятый канал.