Движение на улице Правды восстановлено после обрушения крыши

Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Правды Карта всех событий

Движение на улице Правды, где в понедельник, 28 июня, из-за непогоды обрушилась крыша, восстановили. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

— Движение на улице Правды восстановлено, — говорится в сообщении.

Напомним, что движение на улице Правды было перекрыто из-за обрушившейся в результате сильного ветра и дождей крыши редакции газеты «Правда». Обломки упавшей крыши площадью 25 квадратных метров повредили несколько стоявших автомобилей и оборвали провода. Из-за этого движение на улице было перекрыто.

В Москве выпало почти 70 процентов месячной нормы осадков. Из-за разгула стихии задерживался общественный транспорт, затапливало целые улицы, перекрывалось движение.