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Движение на улице Правды восстановлено после обрушения крыши

Михаил Алимов

Город
Движение на улице Правды восстановлено после обрушения крыши
Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Правды Карта всех событий

Движение на улице Правды, где в понедельник, 28 июня, из-за непогоды обрушилась крыша, восстановили. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

— Движение на улице Правды восстановлено, — говорится в сообщении.

Напомним, что движение на улице Правды было перекрыто из-за обрушившейся в результате сильного ветра и дождей крыши редакции газеты «Правда». Обломки упавшей крыши площадью 25 квадратных метров повредили несколько стоявших автомобилей и оборвали провода. Из-за этого движение на улице было перекрыто.

В Москве выпало почти 70 процентов месячной нормы осадков. Из-за разгула стихии задерживался общественный транспорт, затапливало целые улицы, перекрывалось движение.

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