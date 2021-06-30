Чешский журналист предложил Западу установить жесткие рамки для «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Западу необходимо позволить завершить строительство российского газопровода «Северный поток — 2», а затем установить для него жесткие рамки. Об этом заявил чешский журналист Адам Черны в среду, 30 июня.

Таким образом, по его словам, можно «выбить стул» из-под проекта. Останавливать строительство нельзя, так как это приведет к искам с требованием компенсации, добавил Черны.

Также важно не допустить упадка Украины после ввода газопровода в эксплуатацию, приводит слова журналиста ФАН.

«Северный поток — 2» ведут от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции против «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца.