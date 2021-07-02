Андрей Бочкарев: Власти Москвы не планируют отменять или «замораживать» городские заказы

Фото: Пресс-служба МУФ

Реализацию городских проектов в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) не планируется «замораживать» или отменять, несмотря на тяжелую эпидемическую обстановку. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса, а также рост цен на строительные материалы «замораживать» или тем более отменять реализацию городских проектов, заложенных в АИП, не планируется, — заявил он на Московском урбанистическом форуме — 2021.

По его словам, власти города собираются гибко реагировать на изменения цен на стройматериалы.

Также он упомянул, что все столичные объекты уже столкнулись с повышением цен. Особенно это коснулось объектов, в строительстве которых используется много металла. В первую очередь, считает заммэра, это дорожно-мостовые объекты. Он заверил, что изменения цен никак не повлияют на сроки сдачи строящихся сооружений.

Московский урбанистический форум — 2021 открылся 1 июля. На первом пленарном заседании, посвященном теме «Города-суперзвезды», мэр столицы Сергей Собянин выступил с несколькими заявлениями. В частности, об улучшении криминальной обстановки в городе, о работе в области благоустройства Москвы и о том, как мегаполисы справляются с пандемией.

Заммэра в рамках форума сообщил о достижениях и планах Москвы в области строительства. Среди них сооружение единого транспортного каркаса и строительство 24 новых станций метро.