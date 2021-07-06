Музей Победы запустит флешмоб и розыгрыш билетов в поддержку вакцинации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Во вторник, 6 июля, Музей Победы запустит флешмоб «Победим ковид вместе». Жителям всех российских регионов, которые сделают прививку от коронавируса, предлагают прислать свой снимок с сертификатом о вакцинации. Фото участников акции 6 августа разместят на сайте учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Загрузить фото можно до 30 июля. Каждый, кто присоединится к флешмобу, получит в подарок доступ к виртуальной экскурсии «Подвиг Народа».

Также до 6 августа Музей Победы раз в неделю будет разыгрывать билеты на экскурсию по экспозиции «Подвиг Народа» среди тех, кто полностью сделал прививку.

— Я уже вакцинировался и 80 процентов сотрудников музея последовали моему примеру. Это необходимо, чтобы наши посетители могли чувствовать себя в музее в безопасности. Музей Победы, являясь в некотором роде лидером общественного мнения, первым среди музеев счел необходимым присоединиться к информационной кампании по вакцинации. Мы не только сами стремимся защитить наших гостей, но и призываем всех внести свой вклад в общую безопасность, — сказал директор Музея Победы Александр Школьник.

Кроме того, на всех экранах культурной площадки будут демонстрироваться видео о борьбе с пандемией, на интернет-ресурсах музей разместит постеры о борьбе с COVID-19, которые созданы на основе легендарных советских плакатов.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач столицы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавирусной инфекции 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что три миллиона горожан уже привились первым компонентом вакцины «Спутник V».