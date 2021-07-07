В НАТО резко отреагировали на запрос Зеленского о вступлении в альянс

Фото: president.gov.ua

Реформы не станут гарантией вступления Украины в НАТО. Об этом в среду, 7 июля, рассказал специальный представитель генсека альянса Джеймс Аппатурай.

По его словам, реформы являются важным шагом, однако выполнения этих условий недостаточно. Аппатурай подчеркнул, что альянс должен быть готов к расширению.

— Это так не работает. Нет четких критериев, после выполнения которых предоставляется членство. Потому что это политические решения, а не чисто технические критерии, — приводит РИА Новости слова представителя генсека НАТО.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что принятие решения относительно вступления Украины в НАТО зависит от соответствия государства критериям альянса. Американский лидер напомнил, что украинским властям предстоит «решить проблему коррупции, а также соответствовать другим критериям, чтобы попасть в план по членству в НАТО». При этом Байден отрицательно ответил на вопрос, исключает ли ситуация в Донбассе возможность вступления Украины в НАТО.

Президент США также подчеркнул, что окончательное решение будет принято по результатам голосования всех членов НАТО, хотя пообещал, что Запад сделает все возможное, чтобы Украина «могла обеспечить свою физическую безопасность».